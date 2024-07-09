آيس كريم المستكة.. طعم منعش وفوائد صحية

يُعتبر الـ آيس كريم من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين حول العالم، وتتعدد نكهاته لتناسب جميع الأذواق، من بين النكهات الفريدة والمميزة التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي هي نكهة المستكة.

آيس كريم مستكة

تُعرف المستكة بفوائدها الصحية العديدة وطعمها الرائع الذي يضفي لمسة خاصة على الآيس كريم، وفي هذا التقرير، سنتعرف على طريقة عمل آيس كريم المستكة وفوائدها الصحية.

فوائد المستكة

المستكة هي مادة راتنجية تستخرج من شجرة المستكة (Pistacia lentiscus) التي تنمو بشكل رئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في جزيرة خيوس اليونانية. تحتوي المستكة على العديد من المركبات الطبيعية المفيدة، ومن أبرز فوائدها:

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي: تساعد المستكة في تهدئة المعدة وتخفيف حموضتها، مما يساعد في علاج قرحة المعدة والتهابات الأمعاء.

2. مضادة للالتهابات والبكتيريا: تحتوي المستكة على مواد مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

3. تحسين صحة الكبد: أثبتت الدراسات أن المستكة تساهم في تحسين وظائف الكبد وحمايته من الأضرار.

4. مضادة للأكسدة: تحتوي المستكة على مضادات أكسدة تساهم في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.





طريقة عمل آيس كريم المستكة

المكونات:

- 2 كوب حليب كامل الدسم

- 1 كوب كريمة ثقيلة

- 3/4 كوب سكر

- 1 ملعقة صغيرة مسحوق مستكة

- 4 صفار بيض

- 1 ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)





الطريقة:

1. في قدر متوسط الحجم، يُسخن الحليب والكريمة مع نصف كمية السكر حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

2. يُضاف مسحوق المستكة إلى الخليط ويُقلب جيدًا حتى يذوب تمامًا.

3. في وعاء آخر، يُخفق صفار البيض مع باقي السكر حتى يصبح الخليط كريميًا.

4. يُضاف خليط الحليب الساخن تدريجيًا إلى صفار البيض مع التحريك المستمر لمنع تكوين كتل.

5. يُعاد الخليط إلى القدر ويُسخن على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يثخن ويصبح قادرًا على تغطية ظهر الملعقة.

6. يُرفع الخليط عن النار ويُضاف ماء الورد (إذا كان مستخدمًا) ويُترك ليبرد تمامًا.

7. بعد التبريد، يُصب الخليط في آلة صنع الآيس كريم ويُجمد حسب تعليمات الجهاز.

8. يُحفظ الآيس كريم في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعتين قبل التقديم.

آيس كريم المستكة ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا يحمل فوائد صحية متعددة بفضل مكوناته الطبيعية، ويمكن تقديمه كحلوى منعشة في الأيام الحارة أو كلمسة فاخرة في المناسبات الخاصة.