شديد الحرارة.. حالة الطقس غدًا الأربعاء 10 يوليو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 10 يوليو، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء ،معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت أيضًا تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

1-الضغط الجوي

2-سرعة واتجاه الرياح

3- درجة الحرارة

4- هطول الأمطار والغيوم

5- الرطوبة

القاهرة

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 28

الوجه البحري ومدن القناة

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 25

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 29

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 26