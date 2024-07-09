تين هاج يكشف سبب تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

كشف إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أسباب تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي لمدة موسمين مقبلين.



وأكد تين هاج في تصريحات لقناة نادي مانشستر يونايتد الرسمية، أن قدوم ملاك النادي الجدد سيستطيعون مساعدته خلال الموسم المقبل، كما أنهم داعمين له بكل قوة.

وتابع: "بالتأكيد نحن سعداء للغاية، حول كرة القدم، حول الفريق الأول، فنحن لدينا هيكل قوي من شأنه أن يساعدنا إنهم داعمون للغاية وسوف يساعدوننا في الكشافة والتوظيف سوف يرفعون المستوى الخاص بنا".

وعن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الماضي، قال: "بالطبع كان رائعًا، خاصة في اليوم الأخير من الموسم وهو الفوز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لقد أظهرنا أنه بإمكاننا التنافس مع الأفضل والتغلب عليهم".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد نجح في تحقيق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو للموسم المنصرم تحت قيادة المدرب إيريك تين هاج.