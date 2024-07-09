الأربعاء 10 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يلتقي  وزير الأوقاف ويهنئه بمنصبه الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم  الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم الثلاثاء التهنئة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف  لتوليه منصبه الجديد.. وذلك  خلال زيارته  بمقر مكتبه بالوزارة،  بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

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وزير الأوقاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشئون الإسلامية بدولة إندونيسيا

 رابطة الجامعات الإسلامية

وقد نقل الأمين العام تهاني وتبريكات الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس الرابطة وتمنياته القلبية لمعالي الوزير بالتوفيق والسداد.

وأعرب  وزير الأوقاف خلال اللقاء عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به رابطة الجامعات الإسلامية في دعم التعاون والتنسيق بين الجامعات في دول العالم الإسلامي، ووعد بالمزيد من الدعم والتنسيق بين الوزارة ورابطة الجامعات الإسلامية، فضلا عن وضع كافة إمكانيات الوزارة لخدمة الأهداف المشتركة بينهما.

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وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

المؤسسات الدينية

 كما أعرب  الأمين العام للرابطة عن تقديره الشخصي لمكانة  وزير الإوقاف كعالم جليل قد أثرى  المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والموسوعات القيمة فضلا عن  مواقفه الوطنية المدافعة عن الإسلام، في إطار فهم كامل لكل متغيرات العصر، وعلاقاته المتميزة بالقيادات والمؤسسات الدينية العالمية. 

وقال  الوزير أن الفترة القادمة سوف تشهد مستوى عال من التنسيق والتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية في مختلف المجالات.

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