وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الأستاذ الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

وزير الأوقاف يستقبل مفتي الجمهورية ونقيب الأشراف

وكان استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وسماحة السيد: السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، اليوم الأحد، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ كل من الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة السادة الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة السادة الأشراف.

عقب أدائه صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الدعاة بمصر الجديدة

وكان تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مستشفى الدعاة بمصر الجديدة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، في أولى جولاته التفقدية وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.

وخلال الزيارة استمع فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي من الأستاذة الدكتورة مها عقل رئيس مجلس الإدارة عن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لجميع منسوبي وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين عليها أيضًا من غير أبناء الوزارة.

وقام فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتفقد وحدات المستشفى، وزيارة عدد من المرضى، وأهداهم نسخة من كتاب الله (عز وجل)، سائلًا الله (عز وجل) أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية

وفي ختام الزيارة وجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشكر لجميع العاملين بالمستشفى مطالبًا لهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الدعاة.

ووجه عدد من المرضى من أبناء وزارة الأوقاف الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته في الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزيرًا للأوقاف.

وكان في استقبال وزير الأوقاف الدكتورة جنية محمود نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة أحلام جابر مدير عام المستشفى، والدكتورة مروة عبد الجليل مدير شئون العلاج، ومحمد عبد الله المدير المالي، و إيهاب مفتاح المدير الإداري للمستشفى، وحضر الزيارة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.