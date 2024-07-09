الدكتور شيماء تستغيث بوزيرى التعليم العالي والثقافة

حاصلة علي بكالوريوس من أكاديمية الفنون،المعهد العالي للفنون المسرحية، تخصص دراما ونقد تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصلت على دبلوم الدراسات العليا بتقدير امتياز وبالترتيب الأول علي الدفعة.



وقد قمت باستكمال الدراسات العليا خارج مصر بتقدير جيد جداً ، ثم الحصول علي الدكتوراه مع مرتبة الشرف وتم نشرها، وكتبت المقالات وابحاث علمية منشورة ولي أعمال فنية بمصر وخارج مصر.



ولكن سلسلة الاضطهاد التى تضح من اللجوء للقضاء والحصول على عدد من الأحكام القضائية منذ عام 2015 منها الحكم القضائي رقم 4490 لسنة 62 ق ورقم ، والحكم رقم 4103 لسنة 63 ق وتم على اثرها تعييني معيدة بأكاديمية الفنون عام 2018 ومنذ هذا التاريخ وحتي الآن مازال هناك تعطيل في التسوية الوظيفية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لاننى في 2018 استلمت العمل علي الورق دون الواقع.



ثم في تاريخ لاحق تم تسليمي العمل علي الواقع في ظل إدارة جديدة بعد 7 سنوات.



المشكلة الحالية يتم تعطيلي في التسوية الوظيفية والترقي لدرجة مدرس من خلال أساتذة ضدي من الأساس.



تم اختصار 9 سنوات من حياتي المهنية والشخصية في المطالبة بحقوقي.ويتم تهديدي علانية من قبل بعضهم.

لذلك تناشد د.شيماء نبيل خالد المعيدة بأكاديمية الفنون. المسرحيه وزيرى الثقافة والتعليم العالي إنقاذ المتبقي من مستقبلها ومنحها حقوقها المهدره طوال 9 سنوات ومحاسبة المتسبب.