قبل العرض| مسلسل "البيت المعلون" على منصة شاهد

تستعد منصة شاهد لطرح مسلسل "البيت المعلون"، بطولة هدى حسين، باسم مغنية، والمقرر إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

أحداث مسلسل البيت الملعون

وتدور أحداث مسلسل "البيت الملعون" خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، من خلال قصة حبّ تجمع بين باسم مغنية وهدى حسين، حيث تقع حادثة تقلب الأحداث رأسا على عقب.

مسلسل البيت الملعون

وأحداث المسلسل تشويقية ورُعب لكشف لغز حيث تدور الاحداث لكشف ملابسات جريمة القتل في العمل المُكوّن من 10 حلقات، وتم تصوير جميع مشاهده في لبنان.

أبطال مسلسل "البيت الملعون"

مسلسل "البيت الملعون" من بطولة هدى حسين، باسم مغنية، جاسم النبهان، فادي أبي سمرا، ريم أحمد، سينتيا صموئيل، خالد أمين، أحمد إيراج، قحطان القحطاني، فرح الصراف وناصر عباس بالإضافة إلى نخبة من النجوم من لبنان والكويت.

العمل من تأليف نجاة حسين شقيقة هدى حسين وإخراج محمد جمعة.

من ناحية اخري يعرض علي منصة شاهد حاليا مسلسل مفترق طرق من بطولة هند صبري واياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري وهدي المفتي وعلي الطيب.