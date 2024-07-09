قبل عرضه| أكشن تاريخي ملحمي.. شاهد برومو فيلم Gladiator 2

انطلق البرومو الترويجي لفيلم "Gladiator 2"، ويدور بين أبطاله بول ميسكال، وبيدرو باسكال، ودينزل واشنطن قبل طرح الفيلم يوم 22 نوفمبر المقبل، بعد سنوات طويلة من الانتظار، وسط أجواء الأكشن التاريخي الملحمي، من إخراج المخرج الكبير ريدويضم الجزء الثاني نخبة من النجوم، وكوني نيلسن، وجوزيف كوين، وفريد هيشينجر.

فيلم Gladiator 2

أحداث فيلم Gladiator 2

الفيلم يتابع قصة لوسيوس "بول ميسكال" الذي يُجبر على دخول الكولوسيوم بعد غزو منزله من قبل أباطرة طغاة، مع الغضب في قلبه ومستقبل الإمبراطورية على المحك، ويبحث لوسيوس في ماضيه ليجد القوة والشرف لإعادة مجد روما إلى شعبها.

وتم الكشف عن ستة ملصقات جديدة للشخصيات، حيث تعرض بول ميسكال في دور لوسيوس، وبيدرو باسكال في دور ماركوس أكاسيوس، وجوزيف كوين في دور الإمبراطور جيتا، وفريد هيشينجر في دور الإمبراطور كركلا، وكوني نيلسن في دور لوسيلا، ودينزل واشنطن في دور ماكرينوس.

وأشاد ريدلي سكوت مخرج Gladiator 2 ببطل الفيلم بول ميسكال بعد اختياره لهذا الدور، على الرغم من صغر سنه إلى أن موهبته كبيرة ومميزة.

في فيلم Gladiator الجزء الأول، لعب راسل كرو شخصية ماكسيموس وهو جنرال رومانه تعرض للخيانة وأصبح عبدا ثم مقاتلا يسعى للانتقام لأسرته وينقذ حياة لوسيوس ولوسيلا.

حقق Gladiator نجاحا كبيرا في شباك التذاكر وحصل على العديد من جوائز الأوسكار منها أفضل فيلم ومخرج، وترشح هانز زيمر لجائزة أفضل موسيقى أصلية، وانضم لفريق الجزء الثاني أيضا.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم Gladiator بعد سنوات من وفاة بطل الفيلم الذي قام ببطولته راسل كرو، ويلعب بول ميسكال دور لوسيوس الذي كان طفلا في نهاية أحداث الجزء الأول.

فيلم Gladiator 2

وقال ريدلي سكوت الذي يبلغ من العمر 84 عاما، إنه بدأ في كتابة سيناريو الجزء الثاني من Gladiator في عام 2021، ويوليه حاليا اهتماما كبيرا لإنهائه بالصورة المطلوبة.



شارك في بطولة الجزء الأولى إلى جانب راسل كرو، كل من خواكين فينيكس، كوني نيلسون، ريتشارد هاريس وأوليفر ريد غيرهم.