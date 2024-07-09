بعد قليل .. بدء مواجهة إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي اليورو

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ، تنطلق أولى مواجهات الدور نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا ، من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” ، التي تستضيف دولة ألمانيا فعالياتها.





ومن المقرر أن تذاع المواجهة المرتقبة عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max وسيعلق حفيظ دراجي عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وسيعلق خليل البلوشي عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

يذكر أن الفائز من مباراة فرنسا واسبانيا سيلتقي مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا التي تقام غد الأربعاء، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.