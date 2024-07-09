الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بعد قليل .. بدء مواجهة إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي اليورو

بوابة الوفد الإلكترونية

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ، تنطلق أولى مواجهات الدور نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا ، من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” ، التي تستضيف دولة ألمانيا فعالياتها.
 

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على ستاد القاهرة .. موعد قمة الدوري المصري المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز


ومن المقرر أن تذاع المواجهة المرتقبة عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max وسيعلق حفيظ دراجي عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وسيعلق خليل البلوشي عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

يذكر أن الفائز من مباراة فرنسا واسبانيا سيلتقي مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا التي تقام غد الأربعاء، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

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