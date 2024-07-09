عبايات تصدر موضة 2024 تمنح القصيرات طولًا ورشاقة (صور)

تملك قصرات القامة قوام لطيف جعلهن يختارن إطلالاتهن بعناية خاصة ليعطهن طولاً وأشارقه تلفت الأنظار لهن، وهذا ما قدمته أغلب دور الأزياء العالمية بعرض مجموعة من عبايات للقصيرات القامة في موسم 2024.

وحرص مصممى الأزياء على تقديم باقة متنوعة من العبايات التى تمنح القصيرات طولًا وأشارقة جذابة تصب في صالحهن لتعمل على إطالة الجسم وتنحيفه بموضة 2024.

وتصدرت موضة العبايات المخططة عموديًا ووصولاً إلى الموديلات ترابية اللون القريبة للون الجلد، والتي استحوذت على اهتمام أشهر الماركات المتخصصة في صناعة الزي الشرقي، بالإضافة إلى العبايات الشفافة الرائجة سواء المصممة من الشيفون أو الدانتيل المرهف.

تألقي بأحدث صيحات العبايات الخليجية المناسبة للقصيرات، واختاري منها ما يمنحك أناقة صيفية لا تضاهى، وتعلمي معنا طرق تنسيق كل موديل مع الملابس والأكسسوارات التي تزيد إطلالتك رقياً وفخامة.

العبايات المخططة حيلة ذكية لإطالة القامة

سيطرت الأزياء المخططة صيحات موضة 2024، لتصبح من الموديلات الرائجة، لانها مناسبة مع قوام القصيرات، خاصة وان طبعات العمودية لها تأثير ساحر في أطالة الجسم، من جهتنا نرشح لكِ العباية ترابية اللون المخططة بالأسود من مجموعة ماركة Zak Collection، وننصحك بتنسيقها مع توب وبنطال مستقيم القصة عالي الخصر لتنحيف الجسم، وانتعلي صندلاً من نفس اللون مصمماً بكعب رفيع متوسط الطول، واحملي حقيبة سوداء متوسطة الحجم.

العبايات المخططة حيلة ذكية لإطالة القامة

العبايات المخططة حيلة ذكية لإطالة القامة

العبايات المخططة حيلة ذكية لإطالة القامة

اختاري عبايتك بقياس مضبوط على الكتفين

يشكل مقاس الكتفين عنصر هام في أكمال أناقتك لانه من أبرز عوامل تحسين المظهر لذا يجب عليكي مراعاة أن القياسات مضبوطة لتحصلي على إطلالة جذابة.

إذا كنتٍ من صاحبات القوام القصير توخي الحذر في أختيار الأزياء متناسقة مع مقاس منطقة الكتفين، وتفادي الموديلات ذات القياسات الكبيرة Oversized Clothes لأنها ستأتي بنتيجة عكسية حيث ستظهر الجسم بشكل أعرض وأقصر.

ومن أشهر دور الأزياءنرشح لكِ العباية الوردية مستقيمة القصة التي وجدناها في مجموعة ماركة غدفة Ghudfah، وننصحك بتنسيقها مع توب أسود V Neck وبنطال أسود عالي الخصر يلامس طوله الكاحل، وانتعلي حذاء Slingback أسود بكعب عالٍ رفيع، واحملي حقيبة Baguette سوداء.

اختاري عبايتك بقياس مضبوط على الكتفين

اختاري عبايتك بقياس مضبوط على الكتفين

العبايات ترابية اللون صيحة تناسبك

تعد اختيار الملابس قريبة من لون الجلد أبرز حيل الموضة التي تكسب قوامك طولًا وأشارقه، لذا اقتني العبايات المصممة بألوان ترابية كالجملي الفاتح مثل الموديل المصمم بقصة مستقيمة وياقات رفيعة من مجموعات ماركة WA Dubai، ولمزيد من الطول جربي تنسيقها مع فستان من نفس لونها، وانتعلي صندل نيود، وتممي أناقتك بحقيبة مبطنة سوداء متوسطة الحجم.

العبايات الشفافة موضة صيف 2024

سحبت العبايات الشفافه البساط من سيطرت العبايات الطويله او الفضفاضة التقليلدية التي اعتادنا على رؤيتها الأعوام السابقة لتتصدر الأهتمام في عالم الموضة لصيف 2024.

وقدم مصممي الأزياء مجموعة متميزة من العبايات الشفافه لتثبت حضورها من جديد في هذا الموسم، وصممت من خامات فاخرة تنوعت بين الشيفون والدانتيل، وهى من الستايلات المناسبة للقصيرات.

رصدنا في مجموعة ماركة لوزان Louzan عبايات فائقة الأناقة، ننصحك بتنسيقها مع فساتين ترابية قريبة للون الجلد والتي ستبرز طول القامة، وتممي الطلة الصيفية المميزة بصندل ناعم باللون البيج الفاتح، واحملي حقيبة صغيرة من اللون عينه.

العبايات الشفافة موضة صيف 2024

العبايات المطرزة عمودياً تزيد الطول

أوقات كثيرًا تغرم الفتيات والسيدات بالعبايات السوداء واليوم ننصحك أن تختاريها مطرزة بشكل عمودي أيضَا لتمنحك طولًا ورشاقة في انظار من حولك.

وخطفت العبايات السوداء المطرزة بشكل عمودي بخطوط فضية رأسية والمنسقة مع فستان من نفس اللون والتطريز من مجموعة ماركة باي نوما By Nouma، لتصاميمها الفريد المفضلة لدى المرأة العربية.

لذا جربي تنسيقها في سهرات صيف 2024 مع صندل فضي، واحملي حقيبة كلاتش سوداء مزودة بقفل فضي لترتقي بأناقتك.

العبايات المطرزة عمودياً تزيد الطول

العبايات المطرزة عمودياً تزيد الطول

العبايات المطرزة عمودياً تزيد الطول