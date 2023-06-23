عبايات خليجية لإطلالات ساحرة في عيد الأضحى 2023

تفضل الفتيات والسيدات اقتناء العباية الخليجية لأنها من القطع الأساسية اللواتي لا تستطيعين الاستغناء أنها في خزانتهن، ليسهل ارتدائها في مختلف الأوقات في السهرات المسائية لأيام عيد الأضحى المبارك 2023.

وتتميز العباية الخليجية بتعدد قصاتها وموديلاتها، حيث قدم مصمم الأزياء تصميمات مختلفة لتتناسب مع ذوق المرأة المصرية والعربية بأسلوب عصري لافت.

وجاءت تصميمات العبايات الخليجية بين القصات الكلاسيكية لتتناغم مع مختلف الأذواق والإطلالات النهارية أو المسائية، لتكمل أناقتكِ في عيد الأضحى.

عباية خليجية باللون الرمادي من Wa Dubai

اصبحت الفتيات والسيدات ينجذبن لعباية الخليجية الملونة لتخرج من دائرة اللون الأسود الشهير للعبايات الخليجية، اختارنا لكٍ تصميم جذاب باللون الرمادي ليميز إطلالتك في سهرات العيد المسائية مع العائلة أو الخروجات مع الصديقات.

وقدمت ماركة Wa Dubai هذه العباية الخليجية المصممة باللون الرمادي وبقصّة ملتفة حول الجسم، صُممت بأكمام طويلة واسعة، صممت من قماش ناعم باللون الرمادي الفاتح المزين بفصوص الخرز الصغير الملون على الجانبين بأسلوب جذاب وأنيق يخطف الأنظار، وهي من الموديلات الراقية في تصاميمها، ويمكنك تنسيقها مع فستان طويل سادة بنفس لون العباية، وانتعلي معها صندلاً فضي اللون مع حقيبة يد سوداء.

عباية خليجية باللون الرصاصي من Abati Boutique

وتحتل العبايات المطرزة مكانة خاصة في العبايات الخيليجية المميزة، لذا قدمت علامة Abati Boutique عباءة صممت من قماش سادة باللون الرصاصي وطرزت بالخرز الفضي مع ياقة عريضة وطويلة وأكمام واسعة. نسقيها مع فستان سادة بأي لون أو مع توب أسود وبنطال رمادي فاتح عالي الخصر، وانتعلي معها حذاء أسود، وأكملي اللوك الجذاب بحقيبة كلاتش سوداء.

عباية خليجية باللون الأسود من Debaj Collection

وقدمت علامة Debaj Collection تصميمات من العبايات الخليجية المميزة بالأكمام الواسعه لتتناسب مع السهرات ىالمائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتميزت العباءة بحبات الخرز الملون والأحجار الملونة على أطراف العباية والرقبة، ويمكنك تنسيقها مع فستان سادة باللون الأزرق، وأكملي الإطلالة بحذاء أسود وحقيبة كلاتش صغيرة باللون الفضي.

عباية خليجية ترابية اللون من Haal Inc

بلمسة عصرية تتناسب مع صاحبات الذوق المنفرد قدمت علامة Haal Inc، عبايات الخليجية عصرية صممت بألوان ناعمة وترابية ليسهل ارتدائها مع مختلف المناسبات والأوقات ويسهل تنسيقها مع فساتين سادة باللون الأسود أو الكريمي، ويتناسب معها صندل أو حذاء باللون الأسود وحقيبة بيج.