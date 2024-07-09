أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، تضامن ودعم البرلمان العربي لجمهورية القمر المتحدة في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء للشعب القمري.

وذكر البرلمان العربي في بيان اليوم أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، لرئيس البرلمان العربي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها العسومي إلى جمهورية القمر المتحدة للمشاركة كضيف شرف في الاحتفالات التي تقيمها جمهورية القمر، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الاستقلال.

وهنأ العسومي، الرئيس غزالي عثماني بمناسبة عيد الاستقلال، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة جمهورية القمر المتحدة تحت قيادة الرئيس غزالي عثماني من أجل النهوض بالدولة على كافة الأصعدة، وتحقيق طموحات وآمال الشعب القمري.

وحول ذكرى استقلال جمهورية القمر المتحدة، قال رئيس البرلمان العربي إن هذه الذكرى هي مناسبة وطنية وعربية عزيزة، تمثل حدثًا مهمًا لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن، متمنيًا للشعب القمري العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس غزالي عثماني.

رئيس البرلمان العربي يؤكد دعم جهود التنمية بجمهورية القمر المتحدة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، تضامن ودعم البرلمان العربي لجمهورية القمر المتحدة في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء للشعب القمري.

وذكر البرلمان العربي - في بيان اليوم - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، لرئيس البرلمان العربي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها العسومي إلى جمهورية القمر المتحدة للمشاركة كضيف شرف في الاحتفالات التي تقيمها جمهورية القمر، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الاستقلال.

وهنأ العسومي، الرئيس غزالي عثماني بمناسبة عيد الاستقلال، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة جمهورية القمر المتحدة تحت قيادة الرئيس غزالي عثماني من أجل النهوض بالدولة على كافة الأصعدة، وتحقيق طموحات وآمال الشعب القمري.

وحول ذكرى استقلال جمهورية القمر المتحدة، قال رئيس البرلمان العربي إن هذه الذكرى هي مناسبة وطنية وعربية عزيزة، تمثل حدثًا مهمًا لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن، متمنيًا للشعب القمري العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس غزالي عثماني.

العسومي يشيد بجهود الحكومات العربية في تنمية الشباب ويدعو لتعزيز المشاركة في المسارات التنموية

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في كافة المسارات التنموية وتمكينهم والاستثمار في طاقاتهم كونهم ركيزة أساسية في تنمية المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد "العسومي" بمناسبة اليوم العربي للشباب، والذي يوافق الخامس من يوليو من كل عام، تقديره لجهود الحكومات العربية في دعم وتنمية مهارات ورفع قدرات الشباب العربي، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتأكيد على المنجزات التي حققها الشباب العربي في مختلف المجالات في البلدان العربية ومشاركتهم المتميزة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لجهود الشباب العربي المخلصة وإنجازاتهم المشرفة لرفعة الأوطان، لافتًا إلى أن بعض الأزمات أظهرت مدى أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب، باعتبارهم قوة مجتمعية فاعلة ومؤثرة، ومثال في العطاء والإنجاز والتحدي والتحلي بروح المسؤولية.

وأكد العسومي، أهمية تضافر الجهود العربية لبناء عقول الشباب العربي، وتأهيله لمجابهة الأفكار المغلوطة وحماية الدول العربية من أي محاولات للنيل منها ومن شبابها، باعتبار أن الشباب العربي هم مستقبل الأمة وحاضرها.

كما دعا العسومي، إلى ضرورة الاستماع إلى آراء الشباب والتحديات التي يواجهونها من أجل تقديم الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية لهم في مختلف القطاعات، وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية المختلفة، فضلًا عن توفير بيئة مُلهمة ومُحفزة تدعم أفكارهم الريادية خدمة للمجتمعات العربية.