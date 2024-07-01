العسومي: الانخراط في منظومة التكنولوجيا أمر حتمي للنهوض بواقع الاقتصادات العربية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن انخراط الدول العربية في منظومة التكنولوجيا والابتكار لم يعد ترفًا أو رفاهية، وإنما أصبح أمرًا حتميًا للنهوض بواقع الاقتصادات العربية وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة العسومي التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني العربي حول التكنولوجيا والاقتصاد، في المملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان "أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي"، بمشاركة المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي وعدد كبير من رؤساء وممثلي المنظمات العربية المعنية بالأمن السيبراني والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، والذي ينعقد تحت رعاية رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

وقال العسومي، إن في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم كافة لتحقيق طفرات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، فإن الدول العربية لابد أن تلحق بهذا الركب لكي يكون لها نصيب وافر من الثورة التكنولوجية وتطبيقاتها المختلفة، والتي أصبحت المدخل الرئيسي لتحقيق التقدم والتنمية في كافة المجالات.

وأضاف أنه على الرغم من المزايا والمنافع العديدة التي أتاحها الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والابتكار في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفي اختصار الكثير من الوقت والجهد والمال، فإنه يثير في الوقت ذاته عددًا من التحديات، وخاصةً في النواحي الأخلاقية والقانونية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية أو الجرائم السيبرانية، التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الرقمي، لافتا إلى ضرورة وجود خطط واستراتيجيات مبتكرة للتعامل الآمن مع هذه التحديات.

من جانبه.. أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي- في كلمته- أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا حقيقيًا من جهة، ومن جهة أخرى يشكل فرصة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير الرقمنة، عبر اتخاذ خطوات فاعلة نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وإدخال هذا التطور في مختلف الحقول، مع أهمية المسارعة وعدم تثاقل الخطى في السير نحو مواكبته، لكي نجد لنا موطئ قدم أمام ما يشهده العالم من تطور كبير.

وعلى هامش أعمال هذا المؤتمر، وقع العسومي مذكرة تفاهم مع اتحاد رجال الأعمال العرب، تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته في المشروعات الاقتصادية والتنموية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين البرلمانيين ورجال الأعمال في هذا المجال، وتطوير برامج بحثية مشتركة تركز على الحلول التكنولوجية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.