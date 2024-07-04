عمرو الحديدي: ميكالي يرغب في خسارة الأهلي للقب الدوري

هاجم عمرو الحديدي نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي ميكالي بعد إصراره على ضم ثلاثي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال الحديدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": " ميكالي يرغب في خسارة الأهلي للقب الدوري هذا الموسم كونه اختار ثلاثة لاعبين من الركائز الأساسية للفريق الأحمر وهو ما يمثل علامات استفهام كبيرة حول اختياراته.