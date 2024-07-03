أول مرة في تاريخه.. إنبي بطلًا لدوري تنس الطاولة بعد الفوز على الأهلي

نجح الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي إنبي في تحقيق لقب الدور الممتاز للمرة الأولي بتاريخه للموسم الرياضي 2023-2024.

جاء فوز إنبي بدوري تنس الطاولة بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 3/1، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية والتي أقيمت بمدينة الإسماعيلية .

وشهدت المباراة تواجد رئيس النادي البترولي أيمن الشريعي والذي احتفل مع اللاعبين عقب التتويج التاريخي باللقب.

وشهدت قائمة فريق نادى إنبي في البطولة تواجد كلا من اللاعبين: "احمد نديم - محمد شومان - مؤمن الاوز - محمد صالح - علي غلاب - عبد الرحمن حجاجي- اسلام سنبل - الكورى شو سينج مين" .

بينما يشرف على نشاط تنس الطاولة بالنادى المهندس احمد الخشاب ، فيما يقود الفريق فنياً جهاز مكون من كابتن ايمن زكريا رئيسا للجهاز والمدربين كابتن خالد محمد وكابتن سيد زينهم وكابتن اسلام عبد المنعم تخطيط أحمال وإدارياً كابتن احمد ناجى وكابتن حسام عبد المحسن وكابتن نادر عثمان .