النصر على بعد خطوة من ضم الحارس إيدرسون

أصبح نادي النصر السعودي على بعد خطوة واحدة من ضم الحارس البرازيلي إيدرسون لاعب فريق مانشستر سيتي ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن النصر يستعد لحسم صفقة الحارس إيدرسون مورايس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد رومانو صحة التي تداولت في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن النادي السعودي على استعداد لدفع مبلغ ٦٠ مليون يورو للاعب كراتب لمدة عامين لإقناعه بالانتقال للدوري السعودي.

نجم النصر السعودي يقترب من الدوري التركي

يقترب نجم فريق النصر السعودي من الرحيل عن صفوف النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعد تلقيه عرضًا مغريًا.

وقال الصحفي رودي غاليتي أن النجم البرازيلي اليكس تيليس تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري التركي للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد تألقه بقميص النصر في الفترة الأخيرة.

وأشار غاليتي إل أن اللاعب يُفكر في قبول العرض المقدم له وخوض تجربة جديدة في تركيا، نظرًا لقوة الدوري هناك وصعوبة المنافسة وتواجد عددا من النجوم المميزين هناك.