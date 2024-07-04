بيراميدز: نحاول فصل اللاعبين عن الأحداث الأخيرة ونسعى لتكوين قاعدة جماهيرية

عبر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن حزنه بسبب الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق تفاجئ بما حدث في مباراة سموحة الأخيرة.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "بحاول أفصل لاعبي الفريق عن الأحداث الأخيرة".

وتابع: "لا يمكن فصل اللاعيبة عن الأحداث بنسبة 100%، ولكننا نحاول بشكل كبير، والمدير الفني "مش مصدق اللي بيحصل".

وأكمل: "المدير الفني تفاجئ بما حدث في مباراة سموحة، وبنحاول نفصل نفسنا عن كل الأحداث، والإدارة بتحاول تجيب حق النادي".

وأتم: "ينقصنا عامل الجمهور، وهو ما يميز أندية أخرى، والأمر يكون مختلفًا لتواجد الجماهير، ونسعى للعمل على ذلك".

واختتم: "في الوقت الحالي، أصبح هناك أشخاص يحبون النادي ويتابعونه، ونتمنى أن يكون لدينا قاعدة جماهيرية".