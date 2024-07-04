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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

بيراميدز يعلن موقفه من إنضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

ابراهيم عادل لاعب
ابراهيم عادل لاعب بيراميدز

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن النادي لن يتأخر عن المنتخب الأولمبي أو أي من المنتخبات ولا نستطيع منع لاعب من المشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بضم محمود صابر والانتظار على إبراهيم عادل لما بعد مباراتي الأهلي والزمالك.

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ونفى هاني سعيد، أن يكون بيراميدز رفض انضمام أي من لاعبيه سواء إبراهيم عادل أو محمود صابر لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مؤكدا أن كل ما طلبه النادي هو التنسيق في ظل خوض لقاءات غاية في الأهمية في المنافسة على لقب الدوري.

أوضح أن التنسيق مطلوب خاصة وأن أولى مباريات المنتخب الأولمبي في باريس ستكون يوم 24 يوليو الجاري، وبالتالي هناك متسع من الوقت أمام اللاعبين للتواجد مع بيراميدز في مباريات الدوري المتلاحقة ثم الانضمام لمعسكر المنتخب، وبيراميدز يدعم وبكل قوة جميع المنتخبات الوطنية، ومجلس الإدارة خلال يومين سيتخذ قراره بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب.

وعاد هاني سعيد مؤكدا أن السبب في المشكلة الحالية للمنتخب الأولمبي هو من تسبب في أن يمتد الدوري حتى اللحظة الحالية بسبب التأجيلات والتأخير المستمر والتضارب في المواعيد.

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