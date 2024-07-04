نادي الصيد المصري بالإسكندرية يستغيث بالسيسي لانقاذه

طالب المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري في الإسكندرية، من المسؤولين بإنقاذ النادي وأعضائه، الذي وصل عددهم 25 ألف عضو، من الإخلاء الفوري لأرضه، في فرعه بمحرم بك، وحرمانهم من أنشطته.

نادي الصيد المصري في الإسكندرية

ونشرت صفحة نادي الصيد المصري، عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالآتي :" إيماء إلى كتاب مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، بتاريخ 1 يوليو الجاري، بخصوص الإخلاء الفوري لأرض النادي بفرعه في محرم بك، بمساحة 436.3 متر مربع، وذلك يوم الاثنين المقبل الساعة 11 صباحا، والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2023".

وناشد أبو عيانة، المسؤولين قائلًا: برجاء التكرم بإنقاذ النادي وأعضائه، لأن هذا القرار يعني، القضاء على نادي الصيد المصري في الإسكندرية وأنشطته وأبطاله الدوليين، الذين يمثلون منتخب مصر في جميع محافل الدولية، وحرمان أعضاءه من ممارسة أنشطتهم وشغل أوقات فراغ أبنائهم، والذين يبلغ عددهم 25 ألف عضو، ليس لهم ملاذ سوى هذا النادي العريق، والذي تاريخ إنشائه عام 1939.

وتابع : نستغيث لسيادتكم لإنقاذ أعضاء النادي، ومن حرص النادي ومجلسه على مشروعات الدولة فنحن على استعداد للمشاركة بهذا المشروع القومي، بأن يصبح النادي، نادي المشروع مشاركة مع نادي الصيد المصري كي لا يضار أعضاؤه وأبطاله ولكي لا يكون إعاقة لأبناء المشروع القومي، وجاء ذلك تحت إمضاء رئيس مجلس الإدارة.



