جمال الغندور: كرة زيزو في مباراة المصري لم تتجاوز خط المرمى

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن الخطأ الوحيد الذي وقع فيه أحمد الغندور في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي هو منح عبد الله السعيد إنذار بسبب ما بدر منه في المباراة.



وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن ركلة الجزاء التي سددها أحمد زيزو في مباراة المصري البورسعيدي لم تتجاوز خط المرمى تماماً وقرار الحكم بعدما احتسب هدف قرار صحيح ".



وتابع:"التحكيم المصري يحتاج إلى الدعم والمساندة في الفترة المقبلة لأننا نملك حكام كبار و مميزين ".