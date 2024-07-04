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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

أمن الدولة بالكويت يضبط مواطنين منضمين لتنظيم محظور

الكويت
الكويت

قال جهاز أمن الدولة في الكويت، الأربعاء، إنه تم ضبط مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.

 

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وجاء في بيان نقلته وزارة الداخلية الكويتية: "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية مُتمثلة بجهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، كما أنهم نشروا أفكارهٌ في أحد برامج التواصل الاجتماعي وعقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق مع أعضاء التنظيم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

 

 

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