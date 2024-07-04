أسعار ونظام سداد شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان، ونظام سداد شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان.

نظام سداد شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان

سداد جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه ( فقط خمسون ألف جنيها لا غير، بالإضافة إلى 750جنيه، فقط سبعمائة وخمسون جنيه مصري).

استكمال سداد 20%،/ بالإضافة إلى %1 مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر يبدأ من 2024/08/18 حتى 2024/09/19.

يمكن منح تسهيلات في السداد في إطار المبادرات الممنوحة من البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلي 30 عام طبقا للقواعد والضوابط المعمول بها بالبنك والقوانين واللوائح التي تنظم اعمال التمويل العقاري، على أن يتقدم العميل بطلب بأي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان لدراسة الملائه الائتمانية له بعد انتهاء فترة الحجز، مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الشهرى / الربع سنوي لمدة ثلاث / خمس / سبع سنوات لحين الحصول علي التمويل العقاري.

في حالة الموافقة علي منح التمويل العقاري يلتزم العميل الحاجز للوحدة بسداد أي مبالغ تمثل فرق بين المقدم المسدد من العميل وقيمة التمويل الذى تمت الموافقة عليه وطبقا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، نقداً قبل التعاقد والاستلام .

أسعار شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان

وفيما يلي أسعار شقق التعاونيات، بعدما أعلنت فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية (بالمجاورة 61 ) بمدينة العاشر من رمضان، بمساحات تتراوح ما بين 68 إلى 85 مترا.