رئيس جامعة الأزهر يشيد بأعمال التطوير والتجديد التي شهدتها كلية التربية

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأعمال التطوير والتجديد التي شهدتها كلية التربية بنين بالقاهرة وفق أحدث التقنيات الحديثة.

وأوضح رئيس الجامعة خلال افتتاحه أعمال التطوير والتجديد بكلية التربية بنين بالقاهرة (قاعة مناقشات- مدرج محاضرات) بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ أن أعمال التطوير والتجديد تعكس وعي إدارة الكلية برئاسة الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كما يعكس أيضًا اهتمامها بالمبنى والمعنى جنبًا إلى جنب.

وثمن رئيس الجامعة أعمال التطوير والتجديد التي تتم بالجهود الذاتية، إضافة إلى حصول عديد من أقسام كلية التربية على شهادة الاعتماد البرامج من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أعمال التطوير داخل الكلية تتم وفق الرؤية التطويرية

وأوضح الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، أن أعمال التطوير داخل الكلية تتم وفق الرؤية التطويرية التي تم وضعها تنفيذًا لاهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030م، مشيرًا إلى أن هناك أعمالَ تعلية تشهدها الكلية الآن والعمل فيها يجري على قدم وساق، بجانب ذلك تهدف الكلية إلى الوصول إلى أن تكون في مصاف الكليات الصديقة للبيئة، والتي تدار إلكترونيًّا بشكل متكامل، لافتًا إلى أن اعمال التطوير التكنولوجي الذي تشهده الكلية تقوم على جهود أبناء الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال، مشيرًا إلى أننا بصدد تغطية الكلية تغطية شاملة بالخلايا الشمسية وإضاءتها بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية.