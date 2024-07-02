بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومعهد علوم البحار والمصايد

وقع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بروتوكول تعاون بحضور الدكتورة عبير السحرتي، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور أشرف عبد السميع، رئيس اللجنة الأكاديمية بالمعهد، والدكتور وليد الصاوي، مدير سفن الأبحاث، في إطار إستراتيجية الدولة والأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع في جميع المشروعات القومية، ورفع الكفاءة العلمية للطلاب.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، برئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والوفد المرافق له في رحاب جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تتميز عن غيرها من الجامعات بوجودها في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال 100 كلية و18 معهدًا، بجانب ذلك تتميز الجامعة أيضًا بوجود ست كليات للطب في القاهرة ودمياط بأسيوط.

جامعة الأزهر ظهرت في التصنيفات الجامعية بشكل مشرف

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر ظهرت في التصنيفات الجامعية بشكل مشرف؛ حيث حصلت على المركز الأول في تصنيف التايمز للتعليم العالي على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، بجانب ذلك تم اختيار جامعة الأزهر ضمن أفضل 350 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيفUS News الأمريكي.

من جانبه عبَّر الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم، وأوضح أن البروتوكول يتضمن التعاون عن طريق فرق عمل بحثية مشتركة، وإعداد دبلومات مهنية تطبيقية تهدف لإعداد دارسين لسوق العمل، بجانب تدريب الطلاب وشباب الباحثين، وتبادل الخبرات والمطبوعات والمواد العلمية، وتنظيم الندوات والتوعية المجتمعية وحلقات النقاش ذات الطابع العلمي والمؤتمرات العلمية.



وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكليف الدكتور محمد حمدي فاروق، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، منسقًا للتعاون بين جامعة الأزهر ومعهد علوم البحار والمصايد، وتم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية، وجاء ذلك بحضور أعضاء مكتب التميز الدولي بالجامعة.