جامعة الأزهر تنظم الورشة الوطنية للمشروع الدولي "استخدام التكنولوجيا في إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة"

انعقدت فعاليات الورشة الوطنية الأولى والاجتماع الإداري الثالث لمشروع "«استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة في مؤسسات التعليم العالي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في رحاب جامعة الأزهر، وهو مشروع دولي لبرنامج بناء القدرات المؤسسية التابع لبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي - الإيراسموس بلس، وذلك بحضور 14 جامعة أوروبية وإقليمية عربية من شركاء المشروع.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن الورشة الوطنية تضمنت عرض شركاء المشروع من مصر للمقررات التي تم تطويرها، كما شارك فيها ممثلون لجهات المجتمع في مجال تعليم الطفولة المبكرة من مؤسسات ومعلمين وطالبات بعرض رؤيتهم وتجاربهم لتطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار صديق إلى أن المشاركين أشادوا بالجهد المبذول من الجامعات لتحسين كفاءات معلمات الطفولة المبكرة واتساقه مع متطلبات سوق العمل.

ورشة عمل حول المنهجية المستخدمة في تطوير المقررات الخاصة بالمشروع

واختتم النشاط بورشة عمل حول المنهجية المستخدمة في تطوير المقررات الخاصة بالمشروع، التي تهدف إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح صديق أنه في اليومين الثاني والثالث انعقدت فعاليات الاجتماع الإداري الثالث بحضور جميع شركاء المشروع من جامعات أوروبية وإقليمية عربية، وتم مناقشة مراحل المشروع والتطور الذي وصل إليه حتى الآن، تبع ذلك ورشة عمل لمناقشة آلية تطوير وتطبيق المقررات وتحقيق تبادل الخبرات بين الجامعات العربية والأوروبية.

كما تمت مناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع وتنسيقها، وعلى هامش الأيام الثلاثة وانطلاقًا من دور الأزهر الشريف في زيادة الوعي الحضاري داخل مصر وخارجها؛ نظمت جامعة الأزهر عديدًا من الفعاليات لنقل التراث المصري العريق والهوية الإسلامية للضيوف؛ فقد قدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، نبذة عن تاريخ الأزهر الشريف وشيوخه، وشاركت هيئة تنشيط السياحة بتقديم الكتيبات الوثائقية والهدايا التذكارية للضيوف للتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وشارك قسم التربية الفنية برئاسة الدكتور محمد العربي بكتابة أسماء الضيوف بالخط العربي، كما تضمنت الفعاليات جولات افتراضية باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي لأشهر المعالم المصرية.