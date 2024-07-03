جيش الاحتلال يعلن مقتل النقيب إيلي إليشا لوغاسي في حي الشجاعية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل النقيب إيلي إليشا لوغاسي 21 عاماً من كريات شمونة، قائد فرقة في الكتيبة 75 لواء سار ميجولان (7)، على يد مجاهدي كتائب القسام في حي الشجاعية في.

حدث أمني خطير في حي الشجاعية

أفادت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال في الفرقة 98 ، تتلقى صفعة قسامية ثقيلة في حي الشجاعية، وأنباء عن مقتل جنديين حتى الآن .

وكانت أعلنت قبل قليل مصادر فلسطينية، أن مروحيات الإخلاء الإسرائيلية هبطت في مستشفى إيخيلوف، بتل أبيب، بعد حدث أمني خطير في حي الشجاعية شرقي غزة.