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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن مقتل النقيب إيلي إليشا لوغاسي في حي الشجاعية

النقيب إيلي إليشا
النقيب إيلي إليشا لوغاسي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل النقيب إيلي إليشا لوغاسي 21 عاماً من كريات شمونة، قائد فرقة في الكتيبة 75 لواء سار ميجولان (7)، على يد مجاهدي كتائب القسام في حي الشجاعية في.

حدث أمني خطير في حي الشجاعية

أفادت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال في الفرقة 98 ، تتلقى صفعة قسامية ثقيلة في حي الشجاعية، وأنباء عن مقتل جنديين حتى الآن .

                

وكانت أعلنت قبل قليل مصادر فلسطينية، أن مروحيات الإخلاء الإسرائيلية هبطت  في مستشفى إيخيلوف، بتل أبيب، بعد حدث أمني خطير في حي الشجاعية شرقي غزة.

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