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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حوادث

ضربها بمأسورة علي رأسها..زوج ينهي حياة زوجته بالغربية

المجني عليه والمتهم
المجني عليه والمتهم

أصدرت جهات التحقيق بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، قرارًا بحبس محمد حسين، المتهم بضرب زوجته، بماسورة علي رأسها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزلها، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، من إلقاء القبض على زوج أنهى حياة زوجتة ضربًا، خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، نتيجة خلافات بينهما، وعلي الفور تمكنه من القبض عليه لمعرفة أسباب الجريمة وملابسات الوقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارًا يفيد بمقتل زوجة علي يد زوجها بمنطقة الجلاء، بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وعلي الفور انتقلت إلي موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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