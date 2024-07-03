محافظ القليوبية الجديد يودع زملاءه في المقاولون العرب





فور أداء المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد ، اليمين الدستورية ظهر اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، توجه إلى مقر شركة المقاولون العرب لوداع العاملين بالشركة، واستقبله خلال الزيارة المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الأسبق.

قال العصار، إن تواصل الأجيال هو ما يميز شركة المقاولون العرب التى قدمت العديد من القيادات داخل مؤسسات الدولة على كافة المستويات، وكان لها اسهامات جادة وفعالة لخدمة الوطن.

والمهندس أيمن عطية، من مواليد محافظة الإسكندرية، ويعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب، وعضوا بمجلس إدارة الشركة.

وعمل عطية نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا.