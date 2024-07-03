عاجل
حزب الله ينفذ 10 عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال حماس: أجرينا اتصالات مع الوسطاء للتوصل لاتفاق يضع حداً  للعدوان
الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الأسواق العقارية

محافظ القليوبية الجديد يودع زملاءه في المقاولون العرب

بوابة الوفد الإلكترونية


 

فور أداء المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد ،  اليمين الدستورية ظهر اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، توجه إلى مقر شركة المقاولون العرب  لوداع العاملين بالشركة، واستقبله خلال الزيارة المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الأسبق.

قال العصار،  إن تواصل الأجيال هو ما يميز شركة المقاولون العرب التى قدمت العديد من القيادات داخل مؤسسات الدولة على كافة المستويات، وكان لها اسهامات جادة وفعالة لخدمة الوطن.

والمهندس أيمن عطية، من مواليد محافظة الإسكندرية، ويعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب، وعضوا بمجلس إدارة الشركة.

وعمل عطية نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا.

مواد متعلقة

نقابة الأطباء تهنئ خالد عبدالغفار بمناسبة تجديد الثقة وزيراً للصحة في الحكومة الجديدة

الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لعبور الأزمة الاقتصادية

وزير الإسكان : استكمال تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة"
الجريدة الورقية