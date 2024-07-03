محافظ شمال سيناء: النجاح فى القضاء علي الإرهاب كان بتوجيهات القيادة السياسية

كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن أبرز الملفات والتحديات التي أمامه في محافظة شمال سيناء، والأولويات التي ستكون على طاولة المحافظة.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا جدا بمواطن شمال سيناء وتم حل معظم المشكلات وأقامت مشروعات متعددة في المحافظة.

وأضاف أن 90% من النجاح في القضاء علي الإرهاب كان بتوجيهات من القيادة السياسية ودولة رئيسة الوزراء، موضحًا أن القضاء علي الإرهاب كان بالاقتصاد وليس العمل العسكري فقط، وكل هذه النظريات متبعة في عدد من دول العالم الاقتصاد بجانب القوة العسكرية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قضت على الإرهاب ليس بالعمل العسكري أو بالعنف ولكن القضاء على الإرهاب هو اقتصاد توفير فرص عمل المواطن.

همزة تواصل للقيادة السياسية مع المواطن

فيما كشف الدكتور خالد مبارك حسين، محافظ جنوب سيناء، عن أبرز الملفات والتحديات التي أمامه في محافظة جنوب سيناء، والأولويات التي ستكون على طاولة المحافظة.

وقال، إنه على رأس أولويات الدولة التواصل مع المواطن ورضا المواطن وبناء الإنسان المصري وبالتأكيد محافظة جنوب سيناء بتتمتع بمقاومات كثيرة جدًا بفرص عمل.

وأضاف: "الأهم أن أشكر القيادة السياسية على الثقة التي وضعاتها فينا وأنا من خلفية عسكرية وأكيد الخلفية العسكرية مؤثرة في التكوين والتربية والتعليم وكل شيء، فجه دور علينا في مكان تاني أن نقدم ما علينا للوطن، من معايشة وتعليم وصحة وإمكانيات".

وتابع: "سنعمل لنكون مندوبين للقيادة السياسية في المحافظات وهمزة تواصل بينه وبين المواطن حتي نقدم الخدمة، في كل المجالات وأهمها والملف الرئيسي التنمية لأنه بدون تنمية لا توجد تنمية".