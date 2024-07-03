توفيق عبدالحميد .. عانى من الوحدة وكرس حياته للحيوانات

شغل اسم الفنان القدير توفيق عبدالحميد ، عدد كبير من جمهوره ومحبيه وذلك بعد تردد أنباء في الساعات القليلة الماضية تُفيد تدهور حالته الصحية أدت إلى عدم قدرته على الحركة تمامًا .

يعد توفيق عبدالحميد من أبرز الفنانين الذين قدموا مسيرة فنية مليئة بالنجاحات، إذ برع في تقديم شخصيات عديدة في الدراما التلفزيونية والسينما، ويمتلك تاريخًا فنيًا ضخما إذ قدم نحو 80 عملا على مدار مشواره الفني .

توفيق عبدالحميد

تستعرض "الوفد" أبرد المعلومات عن الفنان توفيق عبدالحميد ومعاناته مع الوحدة .

ولد توفيق عبدالحميد في 18 سبتمبر 1956، في حي شبرا، وسط العاصمة المصرية القاهرة، وتمتد جذور عائلته إلى كفر مصيلحة، بمحافظة المنوفية، وهي نفس قرية الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

بعد النجاح في الثانوية العامة، التحق توفيق عبدالحميد بكلية الحقوق، بناء على رغبة والده، الذي تمنى أن يراه مثل القانوني الكبير، عبدالعزيز باشا فهمي، ابن قريته، والذي أحبه الناس بسبب مساعدته لهم في مجال التعليم، والنهوض بأحوال القرية.

بالفعل درس " توفيق" القانون، ولكنه لم يشعر بأنه اختار لنفسه الطريق الصحيح، وعلى خشبة مسرح الجامعة، شارك في عدد كبير من العروض المسرحية، وبرزت موهبته في التمثيل.

توفيق عبدالحميد

عقب الانتهاء من دراسة الحقوق، صارح توفيق عبدالحميد والده برغبته في العمل ممثلا، عارض الوالد في البداية، وبعد فترة شجعه على المضي في هذا الطريق.

وليثقل موهبة الممثل بداخله، التحق (توفيق) بمعهد الفنون المسرحية عام 1969، بعد أن اجتاز اختبارات القبول، ونال إشادة كبيرة من قبل المخرج الراحل جلال الشرقاوي الذي كان يشغل منصب عميد معهد الفنون المسرحية في ذلك الوقت.

وفي عام 1979، رشحه المنتج ممدوح الليثي، للمشاركة كوجه جديد في مسلسل "الوليمة" بطولة عماد حمدي، ونبيلة عبيد، وفاروق الفيشاوي، وكريمة مختار.

توفيق عبدالحميد

أعمال توفيق عبدالحميد

قدم توفيق عبدالحميد للتلفزيون 55 مسلسلا، منها "ولاد حارتنا، مجالس العرب، العائلة، أيام المنيرة، بوابة الحلواني، الضمير، الوعد الحق، حرس سلاح، الإمام بن حزم، قاسم أمين".

كما تحمل عبء البطولة في مجموعة مهمة من الأعمال الدرامية أبرزها، "حديث الصباح والمساء، الناس في كفر عسكر، أميرة في عابدين، الحب موتا".

وفي السينما شارك توفيق عبد الحميد بطولة 5 أفلام فقط هي "مافيا، حلم العمر، أمير الظلام، وحياة قلبي وأفراحه، الفرح".

أما على خشبة المسرح، قدم أعمالا كثيرة ومتنوعه مثل "سالومي، مجنون ليلى، واقدساه، عيال تجنن".

معاناة توفيق عبدالحميد مع سوء الحظ في الفن

عانى توفيق عبدالحميد كثيرا في حياته، كما صادفه سوء حظ في المجال الفني، الأمر الذي جعله يتراجع للخلف، على سبيل المثال تم ترشيحه لبطولة فيلم "الحرافيش" ولكنه رفض بسبب التزامه بتصوير عمل آخر.

وذات مرة راهنت عليه شركة العدل جروب، ورشحته لبطولة عمل كبير وبعد التعاقد عليه، أصيب بانزلاق غضروفي، واعتذر عنه.

ارتبكت ظروف توفيق عبدالحميد المادية، الأمر الذي جعله يفكر في تحويل سيارته الخاصة لتاكسي أجره، كي يستطيع مواجهة ظروف ومتاعب الحياة.

توفيق عبدالحميد

حياته

تزوج توفيق عبد الحميد، ولكنه لم ينجب أبناء، وبعد سنوات طويلة حدث الانفصال، وفضل الحياة وحيدا يبحث عن الونس مع الكلاب في شقة بسيطة في حي الدقي.