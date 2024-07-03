«بعد تدهور حالته الصحية».. أول تعليق من الفنان توفيق عبد الحميد

تصدر الفنان توفيق عبد الحميد مؤشرات البحث "التريند" بعد انتشار أخبار تدهور حالته الصحية، وتعرضه لمشكلات بالظهر والقدم، أدت لالتزامه منزله منذ فترة طويلة، وعدم قدرته على الحركة.

توفيق عبد الحميد

وكشف توفيق عبد الحميد تطورات حالته الصحية خلال تصريحات صحفية، قائلاً:" انا بخير وقادر على أن أمر من كل أزمة فأنا واثق من رحمة الله".



آخر أعمال توفيق عبد الحميد

وكان آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد مشاركته فى مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج، في الموسم الرمضاني عام 2022، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأعلن بعدها اعتزاله الفن، بعد حصوله على العديد من التكريمات.

توفيق عبد الحميد

معلومات عن الفنان الكبير توفيق عبدالحميد

ممثل مصري، إلتحق أولًا بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1979، ثم إلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983، بدأ مسيرته الفنية بالعمل في المسرح والذي قضى فيه فترة طويلة، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (أم كلثوم، آوان الورد، حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين،بوابة الحلواني)، وفي السينما شارك في أفلام (مافيا،أمير الظلام،حلم العمر).