الفارو موراتا يتلقي عرضين من الدوري السعودي

اكدت صحيفة الماركا الاسبانية ان الفارو موراتا قائد المنتخب الاسباني ونجم هجوم نادي أتلتيكو مدريد منح الضوء الاخضر لناديه من اجل الانتقال لاحد اندية الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تلقى عرضين من ناديين في دوري روشن .

وكشفت صحيفة الماركا ان نادي القادسية السعودي الذي تموله شركة ارامكو احد اكبر شركات النفط على مستوى العالم والذي تعاقد قبل ايام مع الدولي الاسباني ناتشو قدم عرض لضم الفارو موراتا مقابل 50 مليون يورو يحصل عليها موراتا بينما لم يتحدد حتى الان قيمة العرض المقدم الى اتلتيكو مدريد وان كان من المرجح ان ينتقل الاعب لنادي القادسية من خلال الشرط الجزائي والذي يبلغ حوالي 15 مليون يورو .

واضافت الماركا أن دييجو سيميوني قام بالحديث مع الفارو موراتا من اجل الاستمرار مع اتلتيكو مدريد في الموسم المقبل بدلا من الانتقال للدوري السعودي الا ان الاعب ابلغ سيميوني برغبته في الانتقال للدوري السعودي نظرا لضخامة العرض .

وقالت صحيفة الماركا ان نادي اتلتيكو مدريد دخل في مفاوضات مع نادي جيرونا من اجل ضم مهاجمه أرتيم دوفبياك حيث يرفض اتلتيكو مدريد التعاقد مع الاعب مقابل سداد الشرط الجزائي الذي يبلغ 40 مليون يورو وهو ما يراه اتلتيكو مدريد مقابلا كبيرا حيث يطلب ضم الاعب مقابل 15 مليون يورو .