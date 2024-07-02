مهاجم ريال مدريد يرفض أموال الدوري السعودي

يحظى إبراهيم دياز نجم ريال مدريد باهتمام العديد من الأندية الكبرى داخل القارة العجوز، على غرار أرسنال وتوتنهام وبايرن ميونخ.

بينما اقتحمت أندية دوري روشن المشهد بقوة، ورفض النجم المغربي عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي، التي تطمح للتعاقد معه هذا الصيف.

وتشير التقارير القادمة من إسبانيا إلى رغبة إدارة فلورنتينو بيريز في استمرار الدولي المغربي، وعدم انفتاحها على العروض الطامحة لضمه.

وشارك إبراهيم مع ريال مدريد، في 44 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 12 هدفا، ومنح 9 تمريرات حاسمة، وتوج فيها بالسوبر الإسباني والدوري الإسباني إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

عرض سعودي مغري

ذكر الصحفي الشهير إدواردو إندا في برنامج “الشيرنجيتو ” الإسباني، أن إبراهيم دياز، تلقى عرضا كبيرا من السعودية لمدة 4 سنوات مع راتب صاف يصل إجمالا إلى 100 مليون طوال مدة العقد”.

وأضاف البرنامج : “قرر دياز البقاء في ريال مدريد رغم علمه أن المنافسة ستزداد بشكل كبير على المشاركة في هجوم الملكي، ومن المحتمل أن يحصل على دقائق أقل، لكنه قرر المراهنة على الميرنجي”.

وشدد المصدر عينه، على أن دياز يحظى بإهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية، إلا أن إدارة “الملكي” ترفض كافة العروض، من أجل استمرار دياز في “البيرنابيو”، مبرزة أن الدولي المغربي، يرغب في مواصلة المشوار، وتحقيق الألقاب.

أوباميانج يقترب من دوري روشن



يسعى فريق الشباب السعودي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، من خلال التعاقد مع عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الإطار ذاته، توصلت إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مبدئي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، من أجل التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المهاجم الجابوني مع مارسيليا الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسمين، أي إنه مرتبط مع النادي حتى صيف 2026 المقبل، بعدما انضم للنادي في صفقة انتقال حر الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن مسؤولو الشباب اقتربوا من الاتفاق مع أوباميانج، لضمه في انتقالات الصيف الحالي.

حيث توصل الطرفان إلى اتفاق شبه مبدئي، ويسعى نادي الشباب لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، حيث فضلته إدارة النادي السعودي على ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا في يورو، والبريطاني تشي آدامز.

وينتظر أن النادي السعودي حسم الصفقة قريبًا، في وقت قرر فيه البرتغالي فيتور بيريرا الاستغناء رسميًا عن الدولي السنغالي الحبيب ديالو سواء ببيع عقده أو إعارته نظير المستويات الفنية المتراجعة التي قدمها الموسم الماضي.