أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.



وبلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %، ومتوسط مدة التمويل العقارى، 19 عاماً، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاماً، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهاً.



وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76 %، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48 %، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومى 29 %، ومن أصحاب المعاشات 1 %، ومن فئة المتزوج ويعول، 56 %، ومن فئة المتزوج 16 %، ومن فئة الأعزب، 22 %، ومن فئة الأرمل، 2 %، ومن فئة المطلق 4 %.

انفوجراف.. 17 إعلاناً للإسكان الاجتماعي في 10 سنوات:

متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 123 ألف جنيه

حتى الآن تقدم للحجز 1.6 مليون مواطن

حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين 70 مليار جنيه

من خلال 22 بنكاً و8 شركات والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه

متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه

متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 123 ألف جنيه

متوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية 67 %

متوسط مدة التمويل العقارى 19 عاماً

متوسط السن للعملاء المستفيدين 40 عاماً

متوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين 2450 جنيهاً