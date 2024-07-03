رنا سماحة تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "عاملة عبيطة"

طرحت الفنانة رنا سماحة أحدث أعمالها الفنية بعنوان "عاملة عبيطة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل أغنية عاملة عبيطة

وأغنية عاملة عبيطة للمطربة رنا سماحة، من ألحان زوجها سامر أبوطالب، وكلمات أحمد حسن راؤل، ومن توزيع خليل وشندي، ومكس وماستر مصطفى رؤوف، وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، بتوقيع المخرج حسام مجدي.

رنا سماحة

آخر أعمال رنا سماحة

وحققت الفنانة رنا سماحة نجاحا جماهيريا كبيرا في موسم أفلام عيد الأضحي 2024، من خلال مسرحية العيال فهمت، التي رفعت شعار كامل العدد في كل أيامها، على مسرح ميامي في منطقة وسط البلد.

على صعيد آخر، تعاقدت الفنانة رنا سماحة على المشاركة في بطولة العرض المسرحي الكوميدي الموسيقي "العيال فهمت" من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي" الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي.

رنا سماحة

شخصية رنا سماحة فى المسرحية

وتقدم رنا نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة جولي أندروز في الفيلم العالمي "The Sound of Music"، ونفس الشخصية قدمتها أيضًا من قبل الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية "موسيكا في الحي الشرقي" عام 1971.

كما أنها ستغني في العمل عددًا من الأغاني التي كتبها الشاعر طارق علي.

"العيال فهمت" كتابة طارق علي - أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وبطولة رامي الطومباري ورنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدي ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، والمسرحية في تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.

رنا سماحة

تقدم النجمة رنا سماحة ميني ألبوم جديد، ستتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، وتقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور.

وقامت الفنانة رنا سماحة باختيار أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.

وما زالت الفنانة رنا سماحة في مرحلة اختيار باقي اغنيات الميني ألبوم حرصًا منها على أن تقدم للجمهور شكلاً مختلفًا عن ما قدمته سابقا.