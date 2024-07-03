ميرهان حسين تبرز أنوثتها بالبكيني الجرئ

خطفت الفنانة ميرهان حسين الانظار اثناء قضائها العطلة الصيفية بجمالها وأنوثتها الطاغية وذلك بنشر بعض صورها عبر الانستجرام.

وبدت ميرهان حسين بإطلالة صيفية تميل للجرأة، حيث ارتدت بكيني مثير، واستعانت بميني جيب من الحرير لتكمل إطلالاتها على الشاطئ، صمم البكيني من قماش ناعم باللون الأسود عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، وتزينت ببعض الاكسسوارات العصرية.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية الترابية تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه مما عكس سحر ملامحها بشكل واضح.

كثيرا ما تنجذب ميرهان حسين للأزياء العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة لتطل بين جمهورها بإطلالاتها الساحرة النابعة من شخصيتها المتمردة.



ميرهان حسين

ميرهان حسين من مواليد 28 أكتوبر 1982 ، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا.