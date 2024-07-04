إصلاح كسر خط مياه ٨٠٠ بطريق ١٥ مايو بالقليوبية

تفقد اللواء أحمد أنور، رئيس حى شرق بمحافظة القليوبية، أزمة التسرب المائى الناتج من وجود كسر بخط مياه ٨٠٠ مم واستدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتوجيه إداره المتابعة بالوقوف على اعمال إصلاح العطل وشفط المياه المسربه واعاده الأمور لنصابها .

فى اطار تكثيف دور المتابعه، لجميع المرافق ورصد جميع المشاكل اولاً بأول وتفعيل غرف الطوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين والتواصل مع كافه الجهات الخدميه للعمل على حلها بأسرع وقت، وعلى ضوء دور المتابعه الميدانيه برصد المرافق تبين وجود تسرب مياه بطريق ١٥ مايو

واكد رئيس الحى، بأن الاجهزه التنفيذيه بالاشتراك مع غرفة العمليات، تعمل على مدار اليوم، لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، بالتعاون مع الاجهزه الخدميه الأخرى وذلك فى إطار رفع الخدمات المقدمه للمواطنين.