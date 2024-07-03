المقاولون يوجه خطاب شديد اللهجة لاتحاد الكرة والرابطة

أرسل نادي المقاولون العرب خطابا رسميا اليوم لرابطة الأندية واتحاد الكرة جاء فيه:

الموضوع : بشأن احداث مباراه انبى والمقاولون العرب في الجوله 29 للدورى الممتاز والتي نشكو و نحتج فيها على الحكم عاطف حسين الذى ارتكب خطأ في القانون وكان يعاونه 1- محمد فاروق 2- خالد حسام طه

بالاشتراك مع طاقم الفار 1- محمد الصباحى 2- محمد الشناوى

أولا : أن نادي المقاولون العرب طالب بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق لأن هذه المباريات حساسة وهامة جدا

ثانيا ً: للمرة السادسة هذا الموسم يتعرض فريق المقاولون العرب لأخطاء تحكيمية مؤثرة نعاني منها أشد المعاناة في توقيتات يتطلع فيها الحصول على حقوقنا فقط وتضرب هذه الأخطاء مبادئ العدالة التي من المفترض أن تتوافر للجميع حتى نحظى ببطولة قوية تسفر عن مستوى حقيقي لكل الفرق.

ثالثا :لم يراجع الحكم ضربة جزاء للاعب المقاولون عمر سافيولا في الدقيقة 32 من الشوط الأول ولم يراجعه حكم الفار و شابت المباراة أخطاء غريبة باحتساب أخطاء مؤثرة لا أساس لها من الصحة على مدار المباراة .

رابعا : احتسب حكم المباراة ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة بمساعدة من حكام الفار والذي من المفترض أن يكون وجودهم على التقنية لتحقيق أكبر قدر من العدالة ضربة الجزاء غير الصحيحة التي تم احتسابها لا تستند على أي قواعد تحكيمية فلاعب إنبي سدد الكرة دون اشتراك وخرجت خارج المرمى قبل أي تلامس وتم الاحتساب بعد انتهاء الوقت الأصلي والمضاف من جانب الحكم والذي كان مقدرا بسبع دقائق علما بأن الشوط الثاني لم يكن فيه إضاعة لكل هذا الوقت ثم توقف اللعب في الدقيقه السادسه من الوقت بدل الضائع لاصابة حارس مرمى المقاولون وتم استكمال اللعب وأشار الحكم أن باقي من الوقت أربع دقائق أخرى بالرغم من أن المتبقي دقيقة ونصف فقط وبعد مرور ثلاث دقائق يحتسب الحكم ضربه جزاء غير صحيحة لصالح نادى انبى احرزو منها هدف التعادل ليطلق حكم المباراه صافرة النهايه مباشرةً (فماذا يعنى ذلك؟ ) .

ما يحدث يؤكد ما حذرنا منه في 5 خطابات رسمية سابقة دون تحقيق أو رد وهو ما يضرب مبدأ المنافسة العادلة في مسابقة الدوري ونطلب مراجعه شريط المباراه والتأكد من ضربتى الجزاء واحتساب الوقت بدل الضائع والتأكد من ان ضربة الجزاء احتسبت بعد انتهاء الوقت بدل الضائع

وفى حال صحة كلامنا الذى ذكر نطالب بإعادة المباراة .

ونطلب من سيادتكم أيضا بتعيين الحكام الدوليين المناسبين لادارة مبارياتنا القادمة التي تعتبر مباريات كؤوس ومحاسبة المخطىء وإعلان العقوبة لأننا لا نريد إلا حق نادينا .