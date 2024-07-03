جوميز: لا نستحق الفوز أمام فاركو وسأمنح الفرصة للشباب

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة فاركو اليوم في مسابقة الدوري لا يستحق فريقه أن يفوز بها أو يخسرها.

وأضاف المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :" لا نستحق الفوز في المباراة لأننا لم نفعل ما كان يجب تنفيذه أمام فاركو، ولم نخلق مشاكل فنية للمنافس، وكان المنافس فريق منظم جداً".

وتابع جوميز قائلاً:" لست سعيداً بالطريقة التي لعبنا بها مباراة اليوم، وعلينا البحث عن دوافع لخلق حالة فنية أفضل، فالزمالك فريق كبير وله جماهير كبيرة وعلينا الظهور بشكل جيد حتى نهاية الموسم".

وأضاف المدير الفني :" التعادل في مباراة اليوم ليس فقط لأن الفريق يلعب بدون مهاجم، ولكن سببه جماعي لأن المباراة بين 11 لاعباً أمام 11 لاعباً وإذا امتلك الزمالك 3 لاعبين لديهم دوافع لكانت الأمور ستختلف".

وتابع :" يجب أن نكون واضحين، إذا لم نمتلك دوافع من الأفضل لنا ألا نلعب، وعملي الأساسي هو اختيار اللاعبين الأفضل للنادي".

وأضاف:" أتمنى أن يحقق الفريق سلسلة مكاسب متتالية، وإذا كانت هناك دوافع لدى لاعبي الفريق، فسيبذلون قصارى جهدهم في المباريات".

وفيما يخص النقص العددي في مركز الظهير الأيسر قال :" تم تصعيد ظهير أيسر مع الفريق من قطاع الناشئين بجانب تجهيز محمد عاطف للمشاركة في هذا المركز، وعندما قمنا بتجربة عمر جابر ومحمد شحاتة على الأطراف في مباريات صعبة ظهرا بصور جيدة".

وتابع جوميز:" أفضل أن أمنح فرصة كبيرة للاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة، وأحترم نادي الزمالك للنهاية ولكني سأوضح الطريق الذي أريده، فأي لاعب شاب سيظهر بشكل جيد ويمتلك دوافع أكبر سأعتمد عليه لأنني في النهاية أريد تحقيق الفوز، ويجب على جميع اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن للفوز في كل المباريات لنهاية المسابقة حتى لو لم نفز باللقب".