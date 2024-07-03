نانسي عجرم تشوق الملايين بأغنية "من نظرة"| تعرف على موعد طرحها

تستعد النجمة نانسي عجرم لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "من نظرة"، والتي ينتظرها الملايين من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

موعد طرح أغنية من نظرة

واعلنت نانسي عجرم عن موعد طرح الأغنية الجديدة من خلال مقطع من الأغنية، قائلة: "7 - 7 عالساعة 7.. من نظرة".

نانسي عجرم

آخر أعمال نانسي عجرم



وطرحت المطربة نانسي عجرم مؤخرا أغنية "مشكلتك الوحيدة"، عبر منصة الفيديوهات "إنستجرام"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي من ألحان أيمن قميحة، وكلمات علي المولي، وتوزيع باسم رزق.

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي نبيل عجرم من مواليد 16 مايو 1983 في قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان؛ مغنية لبنانية، حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيًا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغان اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»؛ ولاقت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

نانسي عجرم

حققت نانسي نجاحًا جماهيريًا واسعًا في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكا كولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.

نانسي عجرم

حياتها الشخصية

ولدت في الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية، والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا عون، وهي أكبر شقيقها نادين، ونبيل. تزوجت في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان «يارب تكبر ميلا». في استطلاع رأي أجرته مجلة روتانا، تم التصويت على نانسي على أنها «أجمل أُم» لعام 2009. قررت نانسي عدم الكشف عن ابنتها ميلا حتى ظهرت معها على غلاف مجلة بريستيج في جلسة تصوير حصرية. بعدها ظهرت «ميلا» في فيديو كليب «يا كثر». في 23 أبريل 2011، ولدت ابنتهما الثانية وأسمتها «إيلا» وأصدرت أغنية لها بعنوان «حضري لعبك» في نفس يوم ولادتها. في 30 يناير 2019، أنجبت ابنتها الثالثة «ليا»، وبعد أربعة أيام من ولادتها، أصدرت أغنية لها بعنوان «ليا».