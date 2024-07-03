وزير الخارجية يتلقى اتصالات تهنئة من مسئولين بالدول العربية لتوليه المنصب الجديد

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة تلقى، اليوم، اتصالات هاتفية من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى، ووزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس نبيل عمار، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد.

العلاقات الأخوية

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وزراء فلسطين والوزراء العرب أكدوا خلال اتصالاتهم على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الدول العربية، وتطلعهم للعمل المشترك مع الوزير عبد العاطي من أجل استمرار تطوير تلك العلاقات المتميزة، فضلاً عن تأكيدهم الحرص على التنسيق الوثيق مع سيادته لدعم القضايا العربية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، متمنيين له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد.

أحمد أبو الغيط

ومن جانبه، وجه الوزير عبد العاطي الشكر لأحمد أبو الغيط ومحمد مصطفى وأشقائه وزراء الخارجية العرب على المبادرة بالاتصال وتقديم التهنئة، مثمناً العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والدول الشقيقة، ومنوهاً بحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات العربية / العربية في كافة المجالات، وكذا حرص مصر على تعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.