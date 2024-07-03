بعد ضم الهجرة .. ملفات تهم المصريين بالخارج على طاولة وزير الخارجية والهجرة الجديد

أعلن رسمياً التشكيل الوزاري الجديد بآداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمن هذا التشكيل دمج وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزارة الخارجية، وإسناد حقيبتها إلى السفير بدر عبد العاطي.

وإليكم أهم الملفات التي من المقرر أن تعمل عليها وزارة الخارجية والهجرة، ومن المنتظر أن يعمل عليها السفير بدر خلال الفترة المقبلة.

من أبرز الملفات التي تقع على طاولة الوزارة في الحكومة الجديدة، ملف قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يعد أحد أهم الملفات الشائكة التى تعمل عليها الحكومة من خلال حملات موسعة تطلقها لتوعية المواطنين.

سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تعتبر عرس يتجمع من خلاله أبناء مصر بالخارج ويلتقون مع المسؤولين في الدولة، حيث تهدف المؤتمرات إلى ربط خبراء وعلماء المصريين بالخارج بمشروعات التنمية في مصر.

عقدت حتى الآن 6 نسخ من المؤتمر، وبعد أسابيع قليلة سيتم عقد النسخة السابعة من المؤتمر لهذا العام تحت عنوان “مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع إفريقيا”.

تطبيق المصريين بالخارج

ينتظر بفارغ الصبر المصريون بالخارج الإعلان عن إطلاق تطبيق المصريين بالخارج، والمقرر له أغسطس المقبل، ويقدم العديد من الخدمات للمصريين المقيمين في الخارج، مثل:

تجديد جوازات السفر، واستخراج وثائق السفر، ودفع الرسوم القنصلية، وحجز مواعيد في السفارات والقنصليات، والحصول على معلومات حول الخدمات المتاحة، ويواجه التطبيق بعض التحديات، مثل: " صعوبة استخدام بعض الميزات، وانقطاع الإنترنت في بعض الدول".

تنظيم عمل الجاليات.. والتواصل مع العلماء فى المهجر

من المنتظر أن تعمل الوزارة على تنظيم عمل الجاليات المصرية في الخارج من خلال دعم إنشاء جمعيات واتحادات للمصريين في الخارج، وعقد لقاءات دورية مع ممثلي الجاليات، وحلّ مشاكل المصريين بالخارج ومتابعة قضاياهم.

من بين الملفات أيضا التي ستنتقل إلى طاولة الوزير بدر عبد العاطي، استكمال قاعدة معلومات العلماء والخبراء في المهجر وإيجاد آلية للتواصل معهم، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والقضايا التنموية ودعم مصر لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

فمن المقرر أن تستمر وزارة الخارجية في القيام بهذا الدور بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الجاليات المصرية ووطنهم الأم، وتشجيعهم على المشاركة في تنمية مصر.