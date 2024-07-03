الإيقاع بـ 18 بلطجيًا خلال حملات مكبرة بالأقاليم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط القائمين بأعمال البلطجة



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (18) متهم .



وفي واقعة أخرى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مدير مخازن تابع لإحدى الجهات بالإسماعيلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية لقيامه بتبديد مستلزمات من أحد المخازن عهدته.

وبمواجهة المتهم، إعترف ببيع المسروقات لتاجر خردة "ضُبط" وأرشد عن المسروقات.

في سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

القبض على 8 متهمين في حملة أمنية بالمنوفية

كما أسفرت جهود الأمن العام عن ضبط 8 قضايا، تم ضُبط خلالهم 8 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – 11 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

كما تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل أسفر الحادث عن إصابة كلا من نادية. أ.م " 71 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد. ع. س 10 أعوام، مصاب بسحاجات بالجسم، ومروان. ع. س 14 عاما، مصاب بسحجات، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب محمود. س.م 37عامًا، بجروح بالجسم، وأدهم. م. س 11 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومريم. م. س 7 أعوام، مصابة بجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.