عاجل
عاجل.. مؤشرات أولية حول اتفاق حماس وإسرائيل على بنود وقف إطلاق النار
الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الزمالك يواصل نزيف النقاط بالدوري ويتعثر بالتعادل أمام فاركو

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي ، بهدف لمثله ، مواجهة الزمالك وفاركو ، التي أقيممت مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.
 

txt

كولر يُحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو في المران الختامي قبل ملاقاة الداخلية


وسجل من علامة الجزاء أحمد السيد زيزو الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 28 ، قبل أن يتمكن شكري نجيب من معادلة النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 39.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 38 في الترتيب التاسع ، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 في الترتيب الخامس عشر.

وضم تشكيل الزمالك في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.

بينما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.
الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.
الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.

الجريدة الورقية