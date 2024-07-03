الزمالك يواصل نزيف النقاط بالدوري ويتعثر بالتعادل أمام فاركو

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي ، بهدف لمثله ، مواجهة الزمالك وفاركو ، التي أقيممت مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.





وسجل من علامة الجزاء أحمد السيد زيزو الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 28 ، قبل أن يتمكن شكري نجيب من معادلة النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 39.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 38 في الترتيب التاسع ، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 في الترتيب الخامس عشر.



وضم تشكيل الزمالك في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.



بينما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.

الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.

الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.