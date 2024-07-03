انفجار اسطوانة أكسجين وتفحم سياراتين وإصابات في الدقهلية

اندلع حريق هائل داخل إحدى الورش، نتيجة انفجار اسطوانة أكسجين، وامتدت انيرات إلى سيارتين بالخارج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان النيران وجرى التعمل معها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالدقهلية، بلاغا بانفجار اسطوأنه داخل أحدى الورش ووجود حريق وامتداد السنة النيران إلى سيارات بجوار الورشة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التى قامت بالدفع بسيارتين للسيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين اشتعال النيران داخل ورشة فى منطقة المصرب طريق الجمالية، اثر انفجار اسطوانه أكسجين، وامتداد ألسنة اللهب إلى سيارتين أمام الورشة إحداهما سيارة نقل ثقيل وتفحمت بالكامل.

كما أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق، جرى نقلهمإلى مستشفى الجمالية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفي واقعة أخرى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مدير مخازن تابع لإحدى الجهات بالإسماعيلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية لقيامه بتبديد مستلزمات من أحد المخازن عهدته.

وبمواجهة المتهم، إعترف ببيع المسروقات لتاجر خردة "ضُبط" وأرشد عن المسروقات.

في سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

القبض على 8 متهمين في حملة أمنية بالمنوفية



كما أسفرت جهود الأمن العام عن ضبط 8 قضايا، تم ضُبط خلالهم 8 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – 11 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط



كما تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

