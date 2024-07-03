“انتهى عصر الرصاصة في الصدر" .. الباز يشيد بقرارات تغيير القيادات

قال الإعلامي محمد الباز إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر مجموعة من القرارات بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، موضحًا أن القرار الأبرز يتعلق بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من القرارات الأخرى.

وأشار "الباز" خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" إلى أن مصر شهدت تغييرًا في مفهوم الحكومة، حيث لم يعد المسئول يترك منصبه دون أن يحظى بالاهتمام والتقدير، مشيرًا إلى أن الوزراء السابقين كانوا يشعرون بالإحباط والاكتئاب بعد تركهم للمناصب، رغم تقديمهم لخدمات جليلة وعملهم الجاد.

وأكد أن هذا العهد قد انتهى، حيث يمكن الاستفادة من خبرة وجهود المسئولين السابقين في مهام أخرى، منوهًا إلى أن هذا الأمر حدث مع عدد من الوزراء الذين كانوا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، حيث تم تعيينهم في مناصب مهمة بجوار الرئيس.

وأضاف: "هذا يعني انتهاء عصر خيل الحكومة في مصر أو بمعنى آخر الرصاصة في الصدر، حيث لم يعد مصير المسئول السابق أن يتعرض للإهمال، بل يمكن للدولة أن تستفيد من خبرته وتمنحه فرصة للعطاء في مهام جديدة".

وأكد أن الدولة تهتم بتمكين الشباب، لكنها لا تتخلى عن أي كفاءة موجودة ولا تتخلى عن أي شخص يبذل جهدًا وإخلاصًا.

ثورة حقيقية

ولفت إلى أننا أمام ثورة حقيقية في الحكومة المصرية من خلال أكبر تغيير وزاري تشهده مصر في السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذا الأمر تدركه جيدًا القوى السياسية والعاملين في المجال العام والسياسي، وبين المواطنين المؤيدين والمعارضين والمحايدين.

وأضاف، أن حزب "مستقبل وطن" أصدر بيانا جديدا منذ قليل حول تشكيل الحكومة الجديدة، ووجه الحزب من خلاله التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لأن هذه الحكومة ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات.

وأوضح أن الدولة المصرية لا يوجد فيها "تأييد على بياض"، فالجميع يطالب بضرورة تحديد أولويات للحكومة الجديدة بأسرع شكل ممكن.