بعد مايا مرسي .. من رئيس القومي للمرأة الجديد؟

عقب تولي الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة حقيبه وزارة التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة، أصبح مقعد رئيس المجلس القومي للمرأة شاغرا.

رئيس المجلس القومي للمرأة

وتشير التكهنات إلى أنه من المرجح ان يتولى المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة منصب رئيس المجلس بشكل مؤقت لحين صدور قرار

من رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس ، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ووفقا للقانون 30 لسنه 2018 يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان ، أو ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.

شروط

ويٌشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يلي : :

1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية.

3- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويهدف المجلس القومي للمرأة وفقا قانون رقم 30 لسنة 2018، إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .

ووفقا للقانون يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.