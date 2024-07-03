ردم الترعة.. ضبط المتسبب في بوار الأراضي الزراعية بالمحلة

نشرت وزارة الداخلية بيانا لكشف ملابسات تضرر المواطنين في المحلة وجاء في بيانها أنه بالنسبة لتضرر أهالى قرية سامول بمركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بتعدى أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز) على أحد المجارى المائية بالقرية مما أضر بحصص المياة للأراضى الزراعية بالقرية.

التعدي على المجرى المائي

بالفحص تبين قيام المذكور بالتعدى على جزء من المجرى المائى المخصص لقرية سامول بمنطقة "بحر المعاش" أمام منزله بالردم بمسافة عرضية 2 متر وطول 10 متر من أصل مساحة المجرى الذى يبلغ عرضه فى تلك المنطقة (12 متر).

وبتاريخ 23/6/2024 تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم تنفيذ قرار الإزالة بمعرفة المخالف وإزالة أسباب الشكوى..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة أخرى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مدير مخازن تابع لإحدى الجهات بالإسماعيلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية لقيامه بتبديد مستلزمات من أحد المخازن عهدته.

وبمواجهة المتهم، إعترف ببيع المسروقات لتاجر خردة "ضُبط" وأرشد عن المسروقات.

في سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

القبض على 8 متهمين في حملة أمنية بالمنوفية



كما أسفرت جهود الأمن العام عن ضبط 8 قضايا، تم ضُبط خلالهم 8 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – 11 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط



كما تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.