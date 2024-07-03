هاني فرحات ومي فخري.. زواج سري وطلاق علني ينتهي بفضيحة والمستندات تكشف المستور (القصة كاملة)

عادت أزمة المايسترو هاني فرحات وطليقته الفنانة المعتزلة مي فخري لتتصدر التريندات مجددًا، بعدما أصدرت ممثلته القانونية بيانًا صحفيًا عاجلًا بمستندات موثوقة، للرد على إدعاءاتها الأخيرة التي صرحت بها خلال لقائها التليفزيوني الأخير حول ملابسات انفصالهما، ومستحقاتها المالية التي لم تحصل عليها حتى الآن.

هاني فرحات يخرج عن صمته بالمستندات بعد ادعاءات طليقته مي فخري

أشارت محامية هاني فرحات خلال البيان إلى سبب صمت موكله ورفضه الرد على ادعاءات طليقته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إنه كان يرغب في الحفاظ على سمعة وأعراض أطراف الأزمة، ولكن مع استمرار تلفيق الأكاذيب والادعاءات اضطر إلى توضيح الحقائق بالمستندات، حتي يوضح للجمهور والرأي العام الحقيقة كاملة.

وجاء البيان كالآتي: "حرصت المدعوة مي فخري طليقة المايسترو هاني فرحات على الإدعاء كذبا وافتراء عليه في بعض وسائل الإعلام في محاولة منها لتشويه سمعته والنيل منه خاصة انه يحظى باحترام كل فئات المجتمع وزملائه في الوسط الفني ويركز في عمله ولم يكن يوما طرفا في أي مشكلة ويحظى بحب واحترام الجميع".

وأضاف البيان: "أولا: ادعت طليقة مؤكلي أنه طلقها دون علمها وأنه كان يعيش معها، وأنها فوجئت بالطلاق عندما أخطرها المأذون، وهذا منافيا للحقيقة، حيث إن الطلاق تم باتفاق الطرفين بعد استحالة العشرة، وقد قام بتطليقها غيابيا لأنه ليس لديه مانع في منحها كافة حقوقها الشرعية المترتبة علي الطلاق كاملة".

وتابع البيان: "ثانيا: ادعت أنه امتنع عن منحها حقوقها بعد الطلاق وانه هرب للتنصل من تسليمها حقوقها وهو ما اضطرها للجوء إلي القضاء، وهذا مردود عليه بأنها استلمت بشخصها مؤخر الصداق المدون بوثيقة الزواج وقيمته (150000 ألف جنيه ...مائة وخمسون ألف جنيه) بتاريخ 24/4/2024 بموجب إنذار العرض 1242 وقبل لجوئها للقضاء".

وأردف: "ثالثا: تم التواصل معها بعد استلامها مؤخرالصداق لتسليمها المتعة، إلا أنها رفضت وأفصحت عن رغبتها في التشهير بمؤكلي، وهذا تحقق بعد ظهورها في بعض وسائل الإعلام، إقامتها دعوى للمطالبة بنفقة العدة والمتعة بتاريخ 10/6/2024، أي بعد استلامها مؤخر الصداق بما يزيد عن شهر ونصف الشهر".

واختتم البيان: "رابعا: مؤكلي لم ينجب منها أي أطفال ... وخامسا: كل ما تحدثت به في وسائل الإعلام من تشهير وخيانة وتشويه سمعة، تم التوجه به إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم إبلاغ كل وسائل الإعلام به، لأننا لا نرغب إلا في إظهار الحقائق بالمستندات".

مي فخري تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها وطلاقها من هاني فرحات

وكانت مي فخري قد كشفت مؤخرًا لأول مرة عن تفاصيل طلاقها من الموسيقار هاني فرحات، بعد أن أقامت دعوى قضائية ضده للحصول على مستحقاتها، مشيرة إلى إنها تعرضت لصدمة نفسية، وتتعافى منها حاليًا مع "مدرب حياة" متخصص لكي تستطع تخطي أزمة الإنفصال".

وقالت مي فخري: "الطلاق حدث بشكل مفاجئ، ولم تكن هناك مشاجرات سابقة بيننا تستحق الإنفصال، هو طلقني غيابيا، ولم يخبرني بنفسه، وعلمت بالخبر من المأذون الشرعي بمكالمة هاتفية"متابعة: "أُصاب بنوبات وكوابيس أثناء النوم منذ علمي بطلاقي بشكل مفاجئ".

سر إخفاء هاني فرحات ومي فخري خبر زواجهما رسميًا

وأردفت مي: "تزوجنا لعامين ونصف، والزواج كان معلنًا بين المقربين، لكنني لم أعلنه بين الجمهور أو وسائل الإعلام، لأنني منذ اعتزال الفن والتمثيل لم أشارك أي منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي، ولهذا السبب لم أعلن الزواج للجميع".

مي فخري

ماذا تريد مي فخري من طليقها هاني فرحات؟

كما شددت مي فخري على إن كل ما تطالب به الموسيقار هاني فرحات، حقوقها الشرعية كافة، سواء نفقة متعة أو عدة، بالإضافة إلى متعلقاتها الشخصية الموجودة بمنزلهما في الرياض؛ حيث تضع بها جميع ما تملك، فهي فقط تريد الحصول على حقوقها، كل منهما يسلك طريقه بمفرده.