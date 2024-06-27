زواج رضوى الشربيني على الهواء ترند الساعة.. هل وقعت ملكة "البلوك" في فخ الحب؟

أثارت أنباء زواج رضوى الشربيني ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة، حيث زعم البعض إنها عقدت قرانها على الهواء أثناء تقديم برنامجها "هي وبس"، الأمر الذي حير الكثيرون ودفعهم للبحث عن الحقيقة متسائلين عما إذا كانت تزوجت بالفعل أم إنها مجرد شائعة صنعها التريند.

زواج رضوى الشربيني مزحة أم حقيقة؟

بدأت القصىة حينما انتشر مقطع فيديو متداول للإعلامية رضوى الشربيني وهي تتلقى التهاني والمباركات من صديقاتها على الهواء، بمناسبة عقد قرانها، حيث قالت إحدى صديقاتها بشكل صريح لا يدعو للشك: "يا جماعة عايزين نباركلها بجد، النهاردة خلاص كتب كتاب رضوى الشربيني .. المأذون مستني برا"، مع أصوات الزعاريد والضحكات التي ملأت الاستديو.

رضوى الشربيني

في الوقت نفسه، لم تخرج رضوى الشربيني عن صمتها لتؤكد خبر زواجها أو تنفيه، مما زاد الشكوك والتساؤلات حولها بشكل أكبر، بل ظلت تتلقى تهاني الزواج من زميلاتها، وعلامات الخجل مرسموة على ملامح وجهها، وذلك خلال استعدادها لإستضافة الفنانة اللبنانية ماغي أبو غصن.

وتضمنت عبارات التهنئة التي تلقتها رضوى الشربيني بمناسبة عقد قرانها: "مبروك يا رضوى ... بنتنا قمر ... ربنا يعينه ... خايفين عليه"، وسرعان ما قاطعتهن رضوى اترد عليهم قائلة: "عيب يا بنات خافوا على نفسكم".

وفي سياق منفصل، نفت صديقة مقربة للإعلامية رضوى الشربيني أنباء زواجها المتداولة، مؤكدة إن ما حدث في الفيديو المتداول لها داخل الاستوديو ليس إلا مزحة بينها وبين صديقاتها، مشيرة إلى أن ارتدائها للون الأبيض أيضًا ساهم في انتشار الخبر على نطاق واسع.

وكانت بدت رضوى الشربيني في الفيديو بإطلالة جذابة وناعمة، حيث ارتدت جمبسوت أنيق باللون الأبيض، من دون أكمام، ومطرزًا من الأعلى وحول منطقة الصدر بحبات اللؤلؤ، كما اعتمدت تصفيفة شعر مميزة حيث رفعت خصلاته "بونيتيل" للأعلى، بينما وضعت مكياجًا هادئًا عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

رضوى الشربيني تتألق بالفوشيا الصارخ

وفي سياق منفصل، تجاهلت رضوى الشربيني أنباء زواجها وعقد قرانها، وأطلت على جمهورها بإطلالة لافتة بالفوشيا الصارخ، إذ نشرت صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت رضوى الشربيني بلوك ناعم، حيث ارتدت فستان أنيق ومجسم باللون الفوشيا، طويل ومن دون أكمام، فيما انتعلت حذاء جذاب مصمم من الجلد اللامع باللون البيج ، مما عكس رشاقة قوامها الممشوق، كما تركت خصلات شعرها المموجة تنسدل بانسيابية على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا يتناغم مع ملامحها الهادئة وإطلالتها الرقيقة.